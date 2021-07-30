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Haluk Levent'ten, tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası Cemile Öner için AHBAP'a çağrı

30.07.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahbap kurucusu sanatçı Haluk Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner için yardım çağrısında bulundu.

Haluk Levent'ten, tedavi parasını yangında kaybeden kanser hastası Cemile Öner için AHBAP'a çağrı

Manavgat'taki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.

Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettiğini söyledi.

İki çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner, şöyle konuştu:

"Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım? 2 keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek saldım. Umarım onlar iyidir."

'Cemile teyze' için sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapılırken, bir çağrı da Ahbap kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi.

Levent, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Haydi annemize gidelim!" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Haluk Levent
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