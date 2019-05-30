Haluk Levent, yeni klibini takipçileriyle birlikte çekti!

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardım çalışmaları yapan Haluk Levent, 5 yıllık aranın ardından yeni albümü Tam Bana Göre'yi çıkardı.

Haluk Levent, albümünündeki Tek Geçerim şarkısına ise klip çeti. Ünlü şarkıcı, Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen yeni klibinde takipçileriyle birlikte kamera karşısına geçti. Haluk Levent, Tek Geçerim'in klibinde Twitter'dan seçtiği 100 takipçisini oynattı.

Klibinden bir kesiti Instagram hesabından paylaşan Haluk Levent, "Klipte siz takipçilerim ile çok eğlendik. Cem Özkan yazdı ben düzenledim ve yorumladım..Ritmi beni çok eğlendiriyor.. Bu sebeple ilk klip bu şarkıya oldu. Umarım beğenirsiniz" notunu yazdı.



