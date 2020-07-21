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Haluk Ulusoy’un acı günü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy’un vefat etti.

Haluk Ulusoy’un acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy’un annesi Süreyya Ulusoy’un vefat etti. Süreyya Ulusoy’un cenazesi yarın Levent Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

TFF, Süreyya Ulusoy için yayımladığı taziye mesajında, "Merhume Süreyya Ulusoy’a Allah’tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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