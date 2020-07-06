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  4. Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

ÇORUM HABERLERİ  | 06.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Çorum'da suyu odun ve kömür ile ısıtılan hamamda karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilenen 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, durumu ağır olan 2 kişi tedavi altına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi öldü, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Başpınar Mahallesi'nde suyu odun ve kömür ile ısıtılan bir hamamda karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucu Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumları ağır olan İsmail ve Şahin Kaya ise Sungurlu'daki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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