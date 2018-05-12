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Hamburg taraftarları tribünü yaktı!

ALMANYA HABERLERİ  | 12.05.2018 19:32 | Son Güncelleme

Bundesliga'da 54 yıldır mücadele eden ve bu başarısıyla “Bundesliga’nın Dinozoru” lakabını alan Hamburg, lig tarihinde ilk kez küme düştü. Hamburg taraftarları takımları küme düşmesin diye kale arkasını ateşe verdi ve maç uzun süre durdu.

Hamburg taraftarları tribünü yaktı!

Bundesliga'da sezonun son haftasında Hamburg sahasında Mönchengladbach ile karşılaştı. Bundesliga kurulduğu günden bu yana hiç küme düşmeyen Hamburg, maçı 2-1 kazanmasına rağmen rakipleri Wolfsburg ve Freiburg'un kazanmasıyla bu geleneğini kaybetti ve küme düştü. Maça son anlarda yaşananlar damga vurdu.

Bundesliga'da son dönemlerde eşine zor rastladığımız bir olay yaşandı. Bundesliga'da yaşandı. Hamburg taraftarları maçın 90. dakikasında, maç sona ermesin ve takımları küme düşmesin diye kale arkasını ateşe verdi.

Hamburg

Yaşanan olaylar nedeniyle maç uzun bir süre durdu ve oyuna devam edilemedi. Sahaya çok sayıda polis girdi ve olayları yatıştırmaya çalışıp o bölgeye müdahale etti. Tedbirler alındıktan sonra hakem kalan dakikaları oynatmak için tekrar takımları sahaya davet etti.

Maçın hakemi Felix Brych, yaklaşık 19 dakikalık aradan sonra maçı devam ettirmek için sahaya çıktı, kısa süre sonra bitiş düdüğünü çaldı ve Hamburg resmen küme düştü. Hamburg, Köln'ün ardından küme düşen 2. takım oldu. Wolfsburg ise Bundesliga'da kalmak için play-out oynayacak. Şampiyon olan Bayern Münih'in yanı sıra Schalke, Hoffenheim ve Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi bileti alan takımlar oldu.

Bundesliga'da son haftada alınan sonuçlar şöyle:

Wolfsburg 4 - 1 Köln
Freiburg 2 - 0 Augsburg
Mainz 1 - 2 Werder Bremen
Hertha Berlin 2 - 6 Leipzig
Bayern Münih 1 - 4 Stuttgart
Hamburg 2 - 1 Mönchengladbach
Schalke 1 - 0 Eintracht Frankfurt
Hoffenheim 3 - 1 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 3 - 2 Hannover 96

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Hamburg Bundesliga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenevden ilham almışlar
iyi etmişler... FB-Bjk maçını eleştirip dalga geçiyorlardı...
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