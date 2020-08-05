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  4. Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın bikinili pozları olay oldu

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın bikinili pozları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

Canan Hoşgör ve Hamdi Alkan’ın büyük kızları Zeynep Alkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Dekolteli kıyafetleriyle bir süre adından söz ettiren Zeynep Alkan, şimdilerde bikinili gönderileriyle sosyal medyayı sallıyor.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın bikinili pozları olay oldu

Annesi ve babasının yolundan giderek oyunculuğu seçen Zeynep Alkan, üniversite eğitimi almak için yurtdışına gitti. İlk yılını İtalya’da okuyan Zeynep Alkan sonrasında Hollanda’nın Amsterdam şehrini seçti. Oyunculuk eğitiminin yanında aradığı aşkı da Amsterdam’da bulan Zeynep Alkan, koronavirüs pandemisi süresince erkek arkadaşı Wesley Pabis ile kalmadı. Normalleşme adımlarıyla beraber sevgilisini de alarak ülkesine dönen Zeynep Alkan ailesiyle görüştü.
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Çift Türkiye tatilinin sonrasında evlerine geri gitti. Özel hayatına dair tüm detayları kendi adına açtığı Youtube kanalından paylaşan Zeynep Alkan, sosyal medyayı da aktif kullanmayı ihmal etmiyor. Cesur ve seksi pozlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan Zeynep Alkan son olarak siyah mayosuyla poz verdi. Beyaz tüylü şapkasıyla kameranın karşısına geçen Zeynep Alkan’ın pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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