Hamdi Alkan Selen Görgüzel ile yaptığı ayrılık sözleşmesinin detaylarını anlattı! "1 milyon TL ceza"

Ünlü çift Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 8 yıllık evliliği tek celsede bitirmişti. Mahkeme, boşanma protokolüne göre, Hamdi Alkan'a ait Amerika'nın New York kentindeki ev ile lüks otomobilin boşandığı eşi Selen Görgüzel'e verilmesine hükmetmişti.

Çiftin, birbirlerinden nafaka veya maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadığı o günlerde konuşuldu.

Hamdi Alkan evliliğine dair uzun süre sonra bir açıklama yaptı.

Özlem Esra Ada'nın sorularını yanıtlayan Hamdi Alkan bu evlilikte ayrılık sözleşmesi yaptıklarını itiraf etti.



Özlem Esra Ada’nın, Selen Görgüzel ile olan boşanma sürecine dair sorularına da yanıt veren Hamdi Alkan, ayrılık sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetti. Hamdi Alkan “Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek” dedi.