Wanda Nara-Icardi, Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'a soruldu! "Bizi bağlamaz"

Galatasaray'ın ünlü futbolcuları, sadece sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda aşk hayatlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Özellikle Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın ilişkileri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Son olarak, Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'a, Wanda Nara ve Icardi'nin ilişkisiyle ilgili sorular yöneltildi.

Wanda Nara ve Icardi'nin kaoslarla dolu ilişkisine dair Devrim Özkan'a muhabirler "Gidip yardımcı olma gibi bir şey var mı?" sorusu soruldu. Ancak güzel oyuncu mimikleriyle de soruya dair tavrını gösterdi.

Devrim Özkan soruya yanıt olarak "Onların ilişkisi bizi çok bağlayan bir şey yok ortada" yanıtını verdi.

EVLİLİK SORUSU

Geceye sevgilisiyle katılan oyuncuya evlilik sorusu da geldi. Gazetecilerin evlilik teklifi var mı sorusuna oyuncu esprili bir şekilde ''Her zaman soruyorsunuz. Bana değil kendisine sorun'' diyen güzel oyuncu ''Olursa söyleyeceğimizi söyledik zaten'' dedi.