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  4. Wanda Nara-Icardi, Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'a soruldu! "Bizi bağlamaz"

Wanda Nara-Icardi, Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'a soruldu! "Bizi bağlamaz"

26.11.2024 10:03
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26.11.2024 10:03
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Galatasaray'ın yıldız isimleri aşk hayatlarıyla da gündeme geliyor. Özellikle Icardi ve Torreira'nın aşkları gündemde. Son olarak Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'a Wanda Nara ve Icardi soruldu.

Galatasaray'ın ünlü futbolcuları, sadece sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda aşk hayatlarıyla da sıkça gündeme geliyor. Özellikle Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın ilişkileri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Son olarak, Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'a, Wanda Nara ve Icardi'nin ilişkisiyle ilgili sorular yöneltildi.

Wanda Nara ve Icardi'nin kaoslarla dolu ilişkisine dair Devrim Özkan'a muhabirler "Gidip yardımcı olma gibi bir şey var mı?" sorusu soruldu. Ancak güzel oyuncu mimikleriyle de soruya dair tavrını gösterdi.

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Devrim Özkan soruya yanıt olarak "Onların ilişkisi bizi çok bağlayan bir şey yok ortada" yanıtını verdi.

EVLİLİK SORUSU

Geceye sevgilisiyle katılan oyuncuya evlilik sorusu da geldi. Gazetecilerin evlilik teklifi var mı sorusuna oyuncu esprili bir şekilde ''Her zaman soruyorsunuz. Bana değil kendisine sorun'' diyen güzel oyuncu ''Olursa söyleyeceğimizi söyledik zaten'' dedi.

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Mauro Icardi devrim özkan mauro icardi wanda nara
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