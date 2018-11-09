SPOR

Hami Mandıralı: Burak Yılmaz da son yaptığı hareketlerden memnun değildir

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, futbolcuların hep sahada futbol oynamaları gerektiğini belirterek, "Ben emininki Burak Yılmaz da son yaptığı hareketlerden dolayı memnun değildir" dedi

Hami Mandıralı: Burak Yılmaz da son yaptığı hareketlerden memnun değildir

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, şehit aileleri yararına düzenlediği 'Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası' katılan Hami Mandıralı, Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Burak Yılmaz konusunda İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hami, anlamlı günde eski sporcu arkadaşlarına şehrimizi ve şehit ailelerini yalnız bırakmadıkları için teşükkür etti. Hassas ve duygusal insanlar olduklarını belirten Hami, "Bu olayların içinde olmayı çok arzu ediyoruz. Şehit ailelerine destek olabileceksek bunun mutluluğunu yaşarız" dedi.

Bireysel olarak Burak Yılmaz konusunda bir yorum yapmak istemediğini belirten Hami Mandıralı, "Burak Yılmaz, Trabzonspor'un aktif bir oyuncusudur. Kulübümüz zaten kendisiyle görüşmüştür ve bir karar almıştır. Bunun başkan, yöneticilerin ve hocanın bir araya gelip karar vermesi lazım. En sağlıklı kararı onlar verecektir" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz'ın Türkiye'de futbol anlamında önemli işler yaptığını belirten Mandıralı, "Gol kralı oldu. Gittiği her takımda güzel işlere imza attı. Bu yaşanan son gelişmeyi tabi yönetim değerlendirmeli ve karar vermeli. Ben futbolcuların hep sahada top oynamasını isterim. Çünkü ben kendim 17 yıl profesyonel oynadım. Futbolcular hep sahada olsun top oynasınlar giydikleri renklere hizmet etsinler. Ben bunu beklerim. Diğer gelişmeler konusunda ise kamuoyu kararını veriyor. Yönetimlerde veriyor. Ben emininki Burak Yılmaz'da son yaptığı hareketlerden çok memnun değildir" ifadelerini kullandı.

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