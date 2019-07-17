Hamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptı

Gasp olayı, 8 Eylül 2017 günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Atmaca, 7 aylık hamile E.D.'nin bulunduğu otobüse bindi. Yeşilyurt Mahallesi'nde inen E.D.'nin ardından da otobüsten indi. Takip ettiği kadını karanlık bir sokakta yere yatırdı ve ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi aldı. Saldırgan kaçarken, E.D.'nin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak Atmaca izini kaybettirdi.

ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI



Psikolojisi bozulan hamile E.D., olaydan 2 gün sonra düşük yaparak, bebeğini kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu.

Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender Atmaca olduğunu tespit etti. Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan Atmaca, gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasbettiği ortaya çıkan Ender Atmaca'nın, çaldığı kolyeyi bir kuyumcuda 270 TL'ye sattığı belirlendi. Ender Atmaca, tutuklandı. Hakkında, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.