Mynet Trend

Hamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 17.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Antalya'da 7 haftalık hamile E.D.'nin boynundaki altın kolyeyi gasbettiği iddiasıyla yargılanan Ender Atmaca (25), 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl önce yaşanan gasp olayından 2 gün sonra E.D. bebeğini düşük yaparak kaybetmişti.

Hamile kadına gasp dehşeti! Üzüntüsünden düşük yaptı

Gasp olayı, 8 Eylül 2017 günü saat 23.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ender Atmaca, 7 aylık hamile E.D.'nin bulunduğu otobüse bindi. Yeşilyurt Mahallesi'nde inen E.D.'nin ardından da otobüsten indi. Takip ettiği kadını karanlık bir sokakta yere yatırdı ve ağzını kapattıktan sonra boynundaki altın kolyeyi aldı. Saldırgan kaçarken, E.D.'nin yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ancak Atmaca izini kaybettirdi.

ÜZÜNTÜDEN DÜŞÜK YAPTI

Psikolojisi bozulan hamile E.D., olaydan 2 gün sonra düşük yaparak, bebeğini kaybetti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için özel bir ekip kurdu.

Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüphelinin 35 suçtan kaydı bulunan Ender Atmaca olduğunu tespit etti. Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanan Atmaca, gözaltına alındı. Daha önce de emekli bir hakimin çantasını gasbettiği ortaya çıkan Ender Atmaca'nın, çaldığı kolyeyi bir kuyumcuda 270 TL'ye sattığı belirlendi. Ender Atmaca, tutuklandı. Hakkında, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe kadına karşı gece vakti yağma ve yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.

E.D., olay sırasında karnına darbe aldığını, bu nedenle bebeğinin kalp atışlarının durmuş olabileceğini söyledi. 'Yağma' suçlamasını kabul eden Ender Atmaca ise kadının hamile olduğunu bilmediğini, sadece kolyesini çaldığını ve 270 liraya sattığını belirtti. Mahkeme, sanığa en üst sınır olan 15 yıl hapis cezası verdi.

5d2ee48b0f254427e81488c0

YARGITAY CEZAYI BOZDU

Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay, iyi hal indirimi uygulanmamış olması ve hamileliğin suça bağlı sonuçlanmadığı yönündeki adli tıp raporunu göz önünde bulundurup verilen hapis cezasının fazla olduğuna hükmederek, kararı bozdu. Bunun üzerine Atmaca, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Bugün görülen duruşmada Ender Atmaca, 13 yıl hapse mahkum edildi.

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktıSuriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı
Telefonuna gelen mesaj hayatını kabusa çevirdiTelefonuna gelen mesaj hayatını kabusa çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamile gasp

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da Suriyeli dilencinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı

Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

İş vaadiyle kandırıp üzerine şirket kurdular

Telefonuna gelen mesaj hayatını kabusa çevirdi

Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu

İstanbul'da panik anları! Yer yarıldı, dumanlar yükseldi!

Kuzey Anadolu Fayı'nda 7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

7.5, 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler bekleniyor

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Sivas'ta 'Zebra çatal kuyruklu kelebek' görüldü

Sivas'ta ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.