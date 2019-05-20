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Hamile kaldı! Bir mucize gerçekleşti

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İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Avustralya’daki Albany şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Iris Doyle, uzun yıllar anoreksiya hastalığına maruz kaldığını söyledi. Iris'in doktorları, genç kadının sağlığı konusunda endişeliydi ve ihtiyacı olan yardımı alamazsa öleceği konusunda uyardılar.

Ancak Doyle, bir erkek bebeğe hamile kaldığını öğrenince bunun kurtuluşu olduğunu anladığını söyledi.

Hamile kaldı hayatı kurtuldu!

Anoreksiya hastası genç kadın, hamile kaldıktan sonra hayatı tehdit eden hastalığından kurtuldu.
Avustralya’daki Albany şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Iris Doyle, yıllarca anoreksiya hastalığına maruz kaldığını söyledi.
Iris, “7 yaşından beri kısıtlayıcı davranışlarda bulundum ve 10 yaşında ise anoreksi teşhisi konuldu. Anoreksiyam her zaman farklı şeyler tarafından tetiklendi, ancak hep aynı konunun etrafında" dedi.
Genç kadın, hastalığını tetikleyen en büyük şeyin annesinin intiharı olduğunu belirtti. Iris, günde sadece 400-500 kalori alıyordu.
Genç kadın, hastalığını tetikleyen en büyük şeyin annesinin intiharı olduğunu belirtti. Iris, günde sadece 400-500 kalori alıyordu.
Iris'in doktorları, genç kadının sağlığı konusunda endişeliydi ve ihtiyacı olan yardımı alamazsa öleceği konusunda uyardılar. Ancak Doyle, bir erkek bebeğe hamile kaldığını öğrenince bunun kurtuluşu olduğunu anladığını söyledi.
Doyle, "Gebeliğin ne kadar şaşırtıcı bir deneyim olduğunu kelimelerle bile anlatamıyorum. Bebeğimin gelişebilmesi için vücudumun beslenmesi gerektiğini biliyordum, bu da iyileşmeme yardımcı oldu" dedi.
Şimdi Iris oğlu Oliver ile çok mutlu, sağlıklı ve geleceğini dört gözle beklediğini söyledi.
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hamile anoreksiya iris doyle

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