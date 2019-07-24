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Hamile kediyi Pitbull'un önüne atıp parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

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YAŞAM  | 24.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Adana'da yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları hamile kediyi köpeğin önüne atıp parçalatmasını üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hamile kedi pitbull gözaltı çıtır

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
çocuk değil bunu yapan canavardır!!
insani hayvani sevmek önce aileden başlar bunlarin problemi araştırılırsa aileden başladığı görülecektir. Bunların yüksek potansiyelli katiller ilerde olacaklari bu
Kesinlikle hayvan bunlar
O köpek ellerinden mutlaka alınmalı.
bu cocuklar ailelerinden alinip islah evine gonderilmeli
inşallah 3-5 kurus para cezasi verilip birakilmazlar... bi an once yasa cikartilmali bu hayvanlar icin. yoksa boyle mahluklar insanligi lekeliyor...
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