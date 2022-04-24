MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamile olan Demet Evgar'ın derin dekolteli pozu olay oldu! Rihanna'ya benzetildi

Hamile olan Demet Evgar'ın derin dekolteli pozu olay oldu! Rihanna'ya benzetildi

24.04.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fotoğrafçı Arseny Jabiev'e hamilelik pozu veren Demet Evgar derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Güzel oyuncu son dönemde karnı burnunda olmasına rağmen iddialı tarzıyla gündeme gelen Rihanna'ya benzetildi.

Hamile olan Demet Evgar'ın derin dekolteli pozu olay oldu! Rihanna'ya benzetildi

Demet Evgar, geçtiğimiz ay aile arasında gerçekleşen nikâh töreniyle işletmeci Levent Babataş ile dünyaevine girmişti. Beş aylık hamile olan 41 yaşındaki oyuncu iddialı pozuyla dikkat çekti.

Ünlü fotoğrafçı Arseny Jabiev'e poz veren ve bu kareyi yayınlayan güzel oyuncu derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Evgar'ın iddialı pozu son dönemde karnı burnunda olmasına rağmen iddialı tarzıyla gündeme gelen Rihanna'ya benzetildi.

Ekran Alıntısı

KIZI OLACAK

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilmişti. Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını vereceği ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mini eteğiyle poz verdi! "Biraz fazla mı filtreliyiz?"Mini eteğiyle poz verdi! "Biraz fazla mı filtreliyiz?"
Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurduYakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu
Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...
Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Süper mini altına çorap giyip...

Süper mini altına çorap giyip...

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.