Hamile olan Demet Evgar'ın derin dekolteli pozu olay oldu! Rihanna'ya benzetildi

Demet Evgar, geçtiğimiz ay aile arasında gerçekleşen nikâh töreniyle işletmeci Levent Babataş ile dünyaevine girmişti. Beş aylık hamile olan 41 yaşındaki oyuncu iddialı pozuyla dikkat çekti.

Ünlü fotoğrafçı Arseny Jabiev'e poz veren ve bu kareyi yayınlayan güzel oyuncu derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Evgar'ın iddialı pozu son dönemde karnı burnunda olmasına rağmen iddialı tarzıyla gündeme gelen Rihanna'ya benzetildi.

KIZI OLACAK

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilmişti. Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını vereceği ortaya çıkmıştı.



