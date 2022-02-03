Hamile olan Rihanna'den yeni pozlar!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

Şimdilerde "bebek" sevinci yaşayan Rihanna'dan beklenen fotoğraf geldi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe belirginleşen karnını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni aldı. Ayrıca aylardır

Rihanna, daha önce gelecek planlarından bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

