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Hamile olan Rihanna'den yeni pozlar!

03.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık 3-4 çocuk istediğnii söyleyen Barbadoslu şarkıcı Rihanna hamile. Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky, 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Rihanna, belirginleşen karnını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hamile olan Rihanna'den yeni pozlar!

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 'hamile' olduğu yönündeki dedikodular doğru çıkmıştı. Gerçek adı "Robyn Fenty" olan ünlü yıldızın anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti.

Şimdilerde "bebek" sevinci yaşayan Rihanna'dan beklenen fotoğraf geldi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, gün geçtikçe belirginleşen karnını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

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Heyecanı büyüyen Rihanna'nın gönderisi takipçilerinden 10 milyondan fazla beğeni aldı. Ayrıca aylardır

Rihanna, daha önce gelecek planlarından bahsetmişti. 10 yıl içinde evleneceği kişiyi bulamasa da üç veya dört çocuk yapacağını söyleyen Rihanna, "Bunu kendi başıma yapabilir miyim? Tabii ki evet!" demişti.

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Rihanna
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