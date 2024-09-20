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Hamile olduğunu duyurmuştu! Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.09.2024 22:01
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenmişti. Hamile olduğunu duyuran Melisa Aslı Pamuk'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te masasına oturmuştu. Instagram hesabından soyadını 'Yazıcı' olarak değiştiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğuna dair paylaşım yapmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

ANNE OLACAĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Mayıs ayında Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraf paylaştı.

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Pamuk, fotoğrafa, 'Ateşli anne uyarısı' notunu düştü.

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33 yaşındaki oyuncunun karelerine yorum ve beğeni yağdı.

ÜNLÜ ÇİFTİN OĞLU OLACAK!

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Geçen mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yla Paris’te evlenen Melisa Aslı Pamuk’un bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Melisa Aslı Pamuk annelik heyecanı yaşıyor. Mayıs ayında milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yla evlenen ve kısa süre sonra da bebek müjdesiyle mutluluğu taçlanan güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

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Son olarak Cem Karaca’nın Gözyaşları filminde rol alan Pamuk, şu günlerde bebeğini kucağına alacağı günün heyecanını yaşıyor. Melisa Aslı Pamuk’un karnı burnunda pozlarına beğeni yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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