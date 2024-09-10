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  4. Hamilelik iddiası gündemde... Pınar Deniz ilk kez konuştu! Kaçamak cevapları dikkat çekti: Kıpkırmızı oldum

Hamilelik iddiası gündemde... Pınar Deniz ilk kez konuştu! Kaçamak cevapları dikkat çekti: Kıpkırmızı oldum

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.09.2024 20:02
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Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandırmak için gün sayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin bebek beklediği iddia ediliyordu. Yüzü olduğu markanın tanıtımında görüntülenen Deniz, nikahın çok yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söylerken hamilelik sorularına ise yanıt vermekte zorlandı.

Hamilelik iddiası gündemde... Pınar Deniz ilk kez konuştu! Kaçamak cevapları dikkat çekti: Kıpkırmızı oldum

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz meslektaşı Kaan Yıldırım ile bir süredir beraber. Çift yakında nikah masasına oturacak. İkilinin düğün tarihini hamilelik haberinden dolayı öne çektiği söyleniyor. Hamilelik sorusuna ilk kez yanıt veren Deniz, "Kıpkırmızı oldum" diyerek kaçamak cevaplar verdi.

HAMİLELİĞİ SORULUNCA...

Pınar Deniz muhabirlerin hamilelik sorusu karşısında nasıl cevap vereceğini şaşırdı. 2. sayfaya konuşan Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim?" diyerek güldü.

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Eylül ayında Kaan Yıldırım ile evlenecek olan Pınar Deniz düğün tarihi için ise "Çok yakında" dedi.

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"Kıpkırmızı oldum" diyen Pınar Deniz, açıklamasını, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." diyerek noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz
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