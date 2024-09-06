Hamilelik iddiası gündemdeydi! Alina Boz'dan bebek açıklaması geldi

Ünlü oyuncu Alina Boz 2023 yılında Umut Evirgen ile dünyaevine girmişti. Hamile olduğuna dair iddialar ile gündemden düşmeyen Boz'dan bebek açıklaması geldi. Oyunculuğu bıraktığı söylenen Boz, 'aşk olsun' diyerek açıklama yaptı.

Alina Boz, önceki gece meslektaşı İlayda Alişan ve diğer arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Ünlü oyuncu, çıkışta aracına binerken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. 2. Sayfa'ya konuşan Boz, "Arkadaşımın doğum günüydü. Onu kutladık, şimdi de dağılıyoruz herkes evine gidiyor" dedi.

ALİNA BOZ HAMİLE Mİ?

2023 yılında Umut Evirgen ile evlenen Alina Boz'un hamile olduğu konuşuluyordu.

Boz ilk kez bebek açıklaması yaparak, "Şimdilik gündemimizde yok. Zamanı gelince inşallah." dedi.

OYUNCULUĞU BIRAKTIĞI İDDİASINA YANIT

Güzel oyuncu Alina Boz oyunculuğu bıraktığına dair çıkan söylentilere ise "Aşk olsun. Onlar sizin söylediğiniz şeyler. Tabii ki döneceğim. Okuduğum projeler var, olmaz olur mu." diyerek açıklık getirdi.