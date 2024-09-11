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Hamilelik sorusunu duyunca "Kıpkırmızı oldum" dedi! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğün tarihi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.09.2024 07:09
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Yargı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz özel hayatıyla gündemde. Hamilelik soruları karşısında utanan ve "Kıpkırmızı oldum" diyen Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğün tarihi belli oldu.

Hamilelik sorusunu duyunca "Kıpkırmızı oldum" dedi! İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın düğün tarihi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Yüzü olduğu markanın lansman gecesinde görüntülenen ve hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz, evlilik iddialarını doğruladı.

Harika Çılgınlar, Kral Kaybederse ve İşgal Günlerinde Aşk gibi bütün dev prodüksiyonlu dizilerden teklif almasına rağmen teklifleri kabul etmeyen Pınar Deniz bir süre dinlenmek istediğini açıkladı.

Hamilelik sorulunca kıpkırmızı oldu Hamilelik sorulunca kıpkırmızı oldu

Geçen haftalarda önce Ay Yapım, ardından MedYapım’a giden başarılı oyuncu dinlenme kararının ardından anne olacağını öğrendi ve müstakbel eşi Kaan Yıldırım’la gündemindeki evlilik planını hızlandırdı.

YURT DIŞINDA NİKAH

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz açıklamasa da 1,5 aylık hamile… Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Roma Başkonsolosluğu’nda kıyılacak nikahının tarihinin ise 17 Eylül olduğu konuşuluyor.

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Pınar Deniz
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