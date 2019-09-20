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Hamileyken 17 kez vuruldu yine de hayata tutundu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Dünyada hayvanlara verilen zarar gün geçtikçe artmaya başladı ancak tüm bunlara rağmen onlar hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Ünlü “Hayvan Çiftliği” kitabının yazarı George Orwell, insanın üretmeden tüketen tek varlık olmasına rağmen tüm hayvanların efendisi olduğunu söyler. Bu hikayede yaşanan olaylar da tam olarak insanların hayvanlara verdiği zararları gözler önüne seriyor. Maggie adlı köpek yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. Mutlu sonla biten bu hikayeyi okumanın zamanı geldi!

YOLDA PERİŞAN HALDE BULUNDU

5 yaşındaki Maggie, hayatta karşılaştığı güçlükleri çabasıyla yenen mucize bir köpek. Maggie, hamile olmasına rağmen 17 kez av tüfeğiyle vuruldu ve bu yüzden gözleri artık görmüyor. Hikayesi Lübnan’da bulunmasıyla başladı. Bulunduğunda bir kulağı kesilmiş ve çenesi kırılmış haldeydi. Lübnan’da bir kişi, Maggie’yi yolda buldu ve onun için sosyal medyadan yardım istedi. Londra’daki bir kadın Maggie’nin haberini duydu ve “The Wild At Heart” Vakfı’ndan yardım alarak onu iyileştirmeye başladı.

BİRÇOK KEZ AMELİYAT OLDU

“The Wild At Heart” Vakfı, dünya genelindeki tüm yardıma muhtaç köpekleri iyileştirmek için çalışıyor. Daha sonra hayvanseverlerin yardımıyla bu köpekler sahiplendiriliyor ya da ihtiyaçları karşılanıyor. Hayvanseverler tarafından sahiplendirilmeden önce birçok kez ameliyat oldu ve diğer tedavilerden geçti. Tedavilerden sonra Maggie, 25 yaşındaki Kasey Carlin’le yeni bir yuvaya sahip oldu. Kasey, işini gücünü bırakarak Maggie’nin Instagram hesabını düzenledi.

O ARTIK ÜNLÜ BİR KÖPEK

Maggie artık Instagram’da ünlü bir köpek ve 254 bin takipçisi var. Tabii ki bu başarının mimarı, iyi kalpli Kasey Carlin. Maggie neşesiyle Kasey’in evdeki diğer köpeği olan Mishka’nın da kalbini çaldı ve çok iyi anlaşıyorlar. Kasey, Maggie’den birçok şey öğrendiğini ve kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamak gerektiğini söyledi.

'BİZE ÇOK DERS VERDİ'

"Maggie, bana ve diğerlerine çok ders verdi. Onlar, bizim çocuklarımız gibi. Başkalarına nasıl istiyorsanız davranın ama bir kitabı kapağına göre yargılamayın, mütevazi olun, hayatı dolu dolu yaşayın, başkalarına yardım edin, kendi kendinize mutlu olmayı bilin. İnanırsanız her şeyi yapabilirsiniz! Maggie, her gün bana daha iyisini yapabileceğini ve daha iyi olmam gerektiğini hatırlatıyor."

MAGGİE ARTIK BİR TERAPİ KÖPEĞİ

Kasey, Maggi’yi sahiplendiğinde kimse onu istemiyordu ancak şimdi herkesin hayran olduğu bir köpek! Kasey: "Bu kadar olumlu bir hikayeyi dünyayla paylaşabildiğime sevindim!" Maggie artık bir terapi köpeği ve üniversiteleri, diğer hastaneleri, bakımevlerini geziyor. Onlara hayata tutunmak için geçerli sebepler sunuyor.

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