Hamileyken 17 kez vuruldu yine de hayata tutundu!

Ünlü “Hayvan Çiftliği” kitabının yazarı George Orwell, insanın üretmeden tüketen tek varlık olmasına rağmen tüm hayvanların efendisi olduğunu söyler. Bu hikayede yaşanan olaylar da tam olarak insanların hayvanlara verdiği zararları gözler önüne seriyor. Maggie adlı köpek yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. Mutlu sonla biten bu hikayeyi okumanın zamanı geldi!

YOLDA PERİŞAN HALDE BULUNDU

5 yaşındaki Maggie, hayatta karşılaştığı güçlükleri çabasıyla yenen mucize bir köpek. Maggie, hamile olmasına rağmen 17 kez av tüfeğiyle vuruldu ve bu yüzden gözleri artık görmüyor. Hikayesi Lübnan’da bulunmasıyla başladı. Bulunduğunda bir kulağı kesilmiş ve çenesi kırılmış haldeydi. Lübnan’da bir kişi, Maggie’yi yolda buldu ve onun için sosyal medyadan yardım istedi. Londra’daki bir kadın Maggie’nin haberini duydu ve “The Wild At Heart” Vakfı’ndan yardım alarak onu iyileştirmeye başladı.

BİRÇOK KEZ AMELİYAT OLDU

“The Wild At Heart” Vakfı, dünya genelindeki tüm yardıma muhtaç köpekleri iyileştirmek için çalışıyor. Daha sonra hayvanseverlerin yardımıyla bu köpekler sahiplendiriliyor ya da ihtiyaçları karşılanıyor. Hayvanseverler tarafından sahiplendirilmeden önce birçok kez ameliyat oldu ve diğer tedavilerden geçti. Tedavilerden sonra Maggie, 25 yaşındaki Kasey Carlin’le yeni bir yuvaya sahip oldu. Kasey, işini gücünü bırakarak Maggie’nin Instagram hesabını düzenledi.