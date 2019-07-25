Hamit Altıntop: Avrupa maçlarına ayrı bir önem veriyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, futbol söyleşinde gençlerle bir araya geldi. Altıntop, Türk Milli Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda muhteşem bir geri dönüşle Çekya'yı (Çek Cumhuriyeti) 3-2 mağlup ettikleri maçın hatırlatarak, "Allah bize bunları nasip etti. Bunları ifade etmesi çok zor ama şöyle bir gerçekte var; o tür turnuvalardan uzak kaldık" dedi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Hamit Altıntop, "Kendimden bahsetmek istiyorum. Herkes, 'Malatyalı mı, değil mi?' diye soruyor. Malatyalıyım. Babam Akçadağ, annem Karaterzi köyünden" dedi.

23 yıl sonra Malatya'ya geldiğini kaydeden Altıntop, "Son iki gündür bir şey öğrendim. İnsanın kök sağlamsa geri dönüyor ve sahipleniyormuş. İnşallah bu saatten sonra daha sık sık gelmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

ALTINTOP: HEDEFİ HER ZAMAN YÜKSELTMEK LAZIM

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'i tebrik eden Altıntop, bu tür başkanlara destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Altıntop, Yeni Malatyaspor'un önemli isimleri transfer ettiğini kaydederek, "Böyle transferleri ancak iyi yönettiğinizde, iyi bir kulüp olduğunuzda yapabilirsiniz. Tabi ki futbolcu arkadaşlarımız şehrin kalitesine ve düzenine de çok önem veriyor. Burada belediyelerimizin de hakkı var çünkü Malatya'mız şehir olarak da bir seviye atlamış, bunda kulübünde payı vardır ama belediyelerinde kulübe de desteği vardır. Bu iş her zaman birlik ve beraberlik içerisinde oluyor. Bu uyum olduğunda böyle transferlerde gerçekleşiyor. Avrupa ayağı olduğunda bu ayrıca futbolcuları motive edebiliyor. Yeni Malatyaspor içinde bu sene UEFA Avrupa Ligi oldu, seneye de belki Şampiyonlar Ligi olur. Hedefi her zaman yükseltmek lazım" dedi.