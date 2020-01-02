YEMEK
  4. Hamsi buğulama tarifi

Hamsi buğulama tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hamsi buğulama tarifi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemektir. Buğulama yöntemi en sağlıklı pişirme şeklidir. Balığın vitamin ve minerallerinden faydalanmak için buğulama yöntemi oldukça uygundur. Hamsi buğulama nasıl olur diyenler için, en leziz tarif geliyor. İşte hamsi buğulama tarifi ve yapılışı...

Hamsi buğulama tarifi

Hamsi buğulama tarifi, Karadeniz'in en özel lezzetlerindendir. Türkiye'de en çok tüketilen küçük balık deyince de akıllara ilk gelen hamsidir. Hamsi, birden farklı şekilde pişirilebilir ancak buğulaması en sağlıklı yöntemdir. Hamsi buğulama tarifi son derece kolaydır. Hem kokusu az hem de lezzeti yerindedir. Hamsi buğulama nasıl yapılır diyenler için püf noktalarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde anlatacağız.

HAMSİ BUĞULAMA TARİFİ

Malzemeler:
500 gram hamsi
2 adet domates
2 adet kuru soğan
3 adet biber
4 adet defne yaprağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet limon suyu
Yarım demet maydanoz
Tuz ve karabiber

HAMSİ BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak hamsilerin yıkayın ve kılçıklarını ayıklayın.
Soğanları soyun ve halka şeklinde doğrayın.
Domateslerin de kabuklarını soyun ve yine halka olacak şekilde doğrayın.
Biberleri yıkayın ve sap, tohum kısımlarını çıkarıp uzunlamasına doğrayın.
Doğradığımız malzemeleri harmanlayın ve yarısını ısıya dayanıklı bir cam tepsiye yerleştirin.
Üzerine hamsi filetoları dizin ve kalan malzemeleri de hamsinin üzerine dağıtın.
Limon suyunu, karabiber ve tuzu karıştırın. Tüm malzemelerin üzerine bu karışımı eşit bir şekilde gezdirin.
Tereyağını küçük parçalara ayırın ve malzemelerin üzerine serpiştirin. Defne yapraklarını da tepsiye yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 35 dakika yemeğinizi pişirin. Buğulamayı fırından çıkarında üzerine ince kıyılmış maydanozu serpiştirin.

HAMSİ BUĞULAMA PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Hamsi buğulamanın daha lezzetli olması için balıkları temizledikten sonra tuzlayın ve bir saate yakın buzdolabında dinlendirin.
Hamsi buğulamayı kışın yapacaksanız lezzetini korumak adına domates ve biberi eklemeyebilirsiniz.
Hamsi buğulumanın lezzetli olması için kesinlikle su eklemeyin.

HAMSİ BUĞULAMA OCAKTA YAPIMI

Hamsi buğulamayı ocakta pişirmek için yine aynı tarif yöntemini uygulayın. Teflon tencerenin en altına bol miktarda soğan halkaları yerleştirin ve üzerine hamsileri dizin. Malzemeleri yerleştirdikten sonra ocağın kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 40 dakika olacak şekilde pişirin.


PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Adı da tadı da ilgi çekiyor: Cennet çamuruAdı da tadı da ilgi çekiyor: Cennet çamuru
Tadı damak çatlatıyor: Balıkesir kaymaklısıTadı damak çatlatıyor: Balıkesir kaymaklısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamsi buğulama tarifi hamsi buğulama nasıl olur hamsi buğulama nasıl yapılır hamsi buğulama

En Çok Okunan Haberler

Deren Talu, Sabancı ile yakalandı!

Deren Talu, Sabancı ile yakalandı!

Sibel Can sahneden düştü!

Sibel Can sahneden düştü!

İzdiham yaşandı! Güvenlik mutfaktan kaçırdı

İzdiham yaşandı! Güvenlik mutfaktan kaçırdı

Tarkan'ın 2020 mesajı dikkat çekti!

Tarkan'ın 2020 mesajı dikkat çekti!

Killa Hakan yeni yıla silah sıkarak girdi

Killa Hakan yeni yıla silah sıkarak girdi

Benimle Söyle hangi kanala transfer oldu?

Benimle Söyle hangi kanala transfer oldu?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Mikrodalga Kek Tarifi

Mikrodalga Kek Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cennet çamuru tarifi

Adı da tadı da ilgi çekiyor: Cennet çamuru

Balıkesir kaymaklısı nasıl yapılır?

Tadı damak çatlatıyor: Balıkesir kaymaklısı

Hurma baklavası tarifi (Afyon usulü)

Yöresel lezzet sevenlere: Hurma baklavası

Karakuş tatlısı tarifi

Herkes bunu aradı! Nedeni ise...

Maraş tarhana çorbası tarifi

Hem doyurucu hem sağlıklı: Maraş tarhanası

Maraş tarhana çorbası tarifi

Hem doyurucu hem sağlıklı: Maraş tarhanası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.