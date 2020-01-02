Hamsi buğulama tarifi, Karadeniz'in en özel lezzetlerindendir. Türkiye'de en çok tüketilen küçük balık deyince de akıllara ilk gelen hamsidir. Hamsi, birden farklı şekilde pişirilebilir ancak buğulaması en sağlıklı yöntemdir. Hamsi buğulama tarifi son derece kolaydır. Hem kokusu az hem de lezzeti yerindedir. Hamsi buğulama nasıl yapılır diyenler için püf noktalarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde anlatacağız.

HAMSİ BUĞULAMA TARİFİ

Malzemeler:

500 gram hamsi

2 adet domates

2 adet kuru soğan

3 adet biber

4 adet defne yaprağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet limon suyu

Yarım demet maydanoz

Tuz ve karabiber

HAMSİ BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak hamsilerin yıkayın ve kılçıklarını ayıklayın.

Soğanları soyun ve halka şeklinde doğrayın.

Domateslerin de kabuklarını soyun ve yine halka olacak şekilde doğrayın.

Biberleri yıkayın ve sap, tohum kısımlarını çıkarıp uzunlamasına doğrayın.

Doğradığımız malzemeleri harmanlayın ve yarısını ısıya dayanıklı bir cam tepsiye yerleştirin.

Üzerine hamsi filetoları dizin ve kalan malzemeleri de hamsinin üzerine dağıtın.

Limon suyunu, karabiber ve tuzu karıştırın. Tüm malzemelerin üzerine bu karışımı eşit bir şekilde gezdirin.

Tereyağını küçük parçalara ayırın ve malzemelerin üzerine serpiştirin. Defne yapraklarını da tepsiye yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 35 dakika yemeğinizi pişirin. Buğulamayı fırından çıkarında üzerine ince kıyılmış maydanozu serpiştirin.