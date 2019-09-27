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Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 27.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Karadeniz'in en lezzetli balığı nedir dendiğinde ilk akla gelen balıktır hamsi. Hamsi kuşu ise, hamsi yemenin en lezzetli halidir. Yeşillik ve soğan karışımıyla birleşen hamsiler, nar gibi kızardıktan sonra afiyetle yenir. Hamsi kuşu tarifini öğrenmek isteyenler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz, buyursunlar.

Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır?

Balık sezonu açıldı, tezgahlar en lezzetli, taze balıklarla dolmaya başladı. En çok tercih edilen balık hamsiyle bugün sizler için hamsi kuşu hazırlayacağız. Pratik hamsi kuşu tarifiyle, kısa sürede harikalar ortaya koyabilirsiniz.

HAMSİ KUŞU NEDİR?
Karadeniz'in en özel lezzetlerinde olan hamsinin en popüler halidir hamsi kuşu. Kılçıkları ayıklanan hamsiler, fileto haline getirilir İki hamsi arasına hazırlanan yeşillikli-soğanlı karışım koyulur ve hamsiler kapatılarak bol yağda kızartılır. Bu tarife ise hamsi kuşu adı verilir.

MALZEMELER
500 gr hamsi
2 adet soğan
Mevsim yeşillikleri
Bir adet yumurta
1,5 su bardağı mısır unu
Tuz ve karabiber

HAMSİ KUŞU NASIL YAPILIR?
Hamsileri temizleyin ve güzel bir şekilde yıkayın.
Mevsim yeşilliklerini incecik bir şekilde doğrayın.
Soğanları da küçük küçük doğrayın.
Yeşillikleri, soğanları ve baharatları harmanlayın.
Kılçıklarını çıkardığınız hamsilerin arasına hazırladığınız harçtan koyun ve yapıştırın.
Kızgın ayçiçek yağında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

HAMSİ KUŞU KALORİSİ NE KADAR?
Bir porsiyonu 681 kaloridir. Bol yağda unlanarak kızartıldığı için kalorisi bir hayli yüksektir. Sağlık açısından en ideal tüketme yöntemi buğulamadır.

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