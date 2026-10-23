Hamsi mi palamut mu daha sağlıklı? Rakamlar ortaya koydu: Aralarında 5 kat fark var

Hamsi ve palamut, Türkiye'de en sık tüketilen balıklar arasında yer alıyor. Lezzet açısından sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan bu iki balık, besin değerleri bakımından ise birbirinden ayrılıyor. Peki, hamsi mi yoksa palamut mu besin değeri açısından daha avantajlı?

HAMSİ Mİ PALAMUT MU?

Engraulis encrasicolus ponticus (hamsi) ve Sarda sarda (palamut) türlerine ait veriler incelendiğinde ilk dikkat çeken fark toplam yağ miktarında ortaya çıkıyor.

Hamsinin 100 gramında 10,05 gram toplam yağ bulunuyor. Bu değer hamsinin "yüksek yağlı" balıklar kategorisinde değerlendirilmesine neden oluyor.

Palamut ise aynı miktarda 3 gram toplam yağ içeriyor ve "düşük yağlı" balıklar arasında sınıflandırılıyor.

Ancak bir balığın daha fazla yağ içermesi tek başına onun daha sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor. Burada yağın içeriği, özellikle de EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitlerinin miktarı önem kazanıyor.

OMEGA-3 MİKTARINDA BÜYÜK FARK

İki balık arasındaki asıl dikkat çekici fark EPA ve DHA miktarlarında görülüyor. 100 gram hamside toplam 2328,7 mg EPA+DHA bulunurken, aynı miktardaki palamut 463,4 mg EPA+DHA sağlıyor.

Bu rakamlara göre hamsi, 100 gramlık porsiyonda palamuttan yaklaşık 5 kat daha fazla EPA+DHA içeriyor. Dolayısıyla özellikle omega-3 alımı açısından değerlendirildiğinde hamsi oldukça güçlü bir kaynak olarak öne çıkıyor.

YAĞ ASİDİ DAĞILIMLARI DA FARKLI

İki balığın yağ asidi profillerinde de farklılık bulunuyor. Analiz edilen balıkların çoğunda DHA > EPA > ARA sıralaması görülürken, hamside bu dağılım DHA > ARA > EPA şeklinde gerçekleşiyor. Palamutta ise çoklu doymamış yağ asitleri içerisinde yer alan DHA'nın, toplam yağ asitlerinin yüzde 12,3'ünü oluşturduğu belirtiliyor.

PEKİ, HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Yalnızca bu verilere bakarak balıklardan birini kesin olarak "daha sağlıklı" ilan etmek doğru olmaz. Çünkü bir besinin sağlık üzerindeki etkisini değerlendirirken protein, vitamin ve mineral içeriği, porsiyon miktarı, pişirme yöntemi ve kişinin genel beslenme düzeni gibi pek çok unsurun birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Ancak karşılaştırma omega-3 yağ asitleri üzerinden yapıldığında hamsi belirgin biçimde öne çıkıyor. 100 gramında 2328,7 mg EPA+DHA bulunan hamsi, aynı miktarda 463,4 mg EPA+DHA içeren palamuta göre yaklaşık 5 kat daha yüksek değer sunuyor.

Palamut ise daha düşük toplam yağ içeriğiyle ayrışıyor. Dolayısıyla her iki balık da farklı beslenme tercihlerinde değerlendirilebilirken, özellikle EPA ve DHA açısından zengin bir seçenek arayanlar için hamsi güçlü bir kaynak olarak dikkat çekiyor.