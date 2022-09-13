YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Hamsi yağından renkli sabun üretiyorlar

Hamsi yağından renkli sabun üretiyorlar

13.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Batı çifti, hem ürünlerine yöresellik katmak hem de cilt ve saça iyi gelen özelliğinden faydalanmak için sabunlarında hamsi yağını kullanıyor - Bahar Batı: - "Hamsi yağlı sabunu ilk duyanlar önce hamsi kokusu olduğu için 'Öyle sabun olur mu?' diyor. 'Hamsi yağlı ama kokmuyor, hamsi kokmasını isterdim.' diyenler de oluyor"

VEYSEL ALTUN - Samsun'un sahil ilçesi Alaçam'da yaşayan Bahar ve Gürhan Batı çifti, evlerinin terasında hamsi yağından renkli sabunlar üretiyor.

Arıcılıkla uğraşan ve hobi olarak başladıkları sabun yapımını ilerleten çift, tamamen geleneksel ve doğal tekniklerle 13 çeşit sabun yapıyor. Çiftin yaptığı sabunlar arasında en çok merak edilen ise hamsi yağından ürettikleri sabunlar oluyor.

Bahar ve Gürhan Batı çifti, hamsi avcılığının yoğun yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde hamsi yağı bulmakta zorluk çekmiyor. Çiftin, hamsi yağı ve hamsi unu fabrikalarının bulunduğu Alaçam ve Yakakent ilçelerinden temin ettiği yağ ile ürettikleri sabun, oldukça talep görüyor.

- Hamsi yağlı sabunla ödül kazandılar

Bahar Batı, AA muhabirine, asıl işlerinin arıcılık olduğunu, hobi olarak başladıkları sabun yapımında zamanla kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Hamsi yağlı sabunla Atakum Belediyesinin düzenlediği Samsun'a özel hediyelik eşya yarışmasında mansiyon ödülü aldığını belirten Batı, "Hamsi yağlı sabunu ilk duyanlar önce hamsi kokusu olduğu için 'Öyle sabun olur mu?' diyor. 'Hamsi yağlı ama kokmuyor, hamsi kokmasını isterdim.' diyenler de oluyor." ifadelerini kullandı.

Sabunların rahat kuruyabilmesi için evlerinin terasında üretim yaptıklarını aktaran Batı, "Sabunlarımızın yapımında yüzde 70 hakiki zeytinyağı kullanıyoruz. Diğer kalanı da üreteceğimiz sabunun aromasına bağlı olarak değişiyor. Hamsi yağlı sabunun yanında keçi sütlü, lavantalı, kabak lifli, pirinç kepekli, bıttım ve sarı kantaronlu sabunlar da üretiyoruz." dedi.

Gürhan Batı ise lavanta balı üretebilmek için lavanta bahçesi oluşturduklarını, sabun yapmaya da lavanta üretiminden sonra başladıklarını anlattı.

Yetiştirdikleri lavantanın yağının, balından daha değerli olduğunu öğrendiklerini söyleyen Batı, "Arkadaşlar, 'Bunu kendin değerlendir, ham madde olarak satma.' dediler. Lavanta sabunu, lavanta yağı, lavanta kolonyası gibi değişik örnekler verdiler. Bizim de daha kolayımıza sabun geldi. Birkaç denemeden sonra sabun yapmayı başardık. Lavanta sabunu ile başladık, şu an 13 çeşit sabun yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yöresel ürünlerin sabunlarını üretmek istediler

Gezdikleri yerlerde hep yörede üretilen ürünlerin satıldığını gördüklerini belirten Batı, "Giresun'a gittiğimde çay dondurması olduğunu söylediler. Çayın dondurması mı olur, dedim. Bizim bölgemiz, ülkede hamsi unu ve hamsi yağı üretilen en yoğun bölge. Sonra hamsi yağı temin ettim ve bunun sabununu yapma denemelerine başladım." dedi.

- "İnsanlar önce ön yargılı bakıyorlar"

Hamsi yağlı sabunların hamsi kokmadığını belirten Batı, şunları kaydetti:

"Hamsi yağının bir kokusu var. Bunu bastırdık bir şekilde, ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Balık yağı biliyorsunuz insan cildine, insan saçına faydalı. Haricen de kullanılıyor, dahilen de kullanılıyor. Geri dönüşleri de çok güzel. Şu anda en çok satılan ürünlerimizden bir tanesi. İnsanlar önce ön yargılı bakıyorlar. Hamsinin yağı çok pis kokar diyorlar fakat denediklerinde geri dönüşleri çok iyi oluyor."

Gürhan Batı, müşterilerin kendilerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaştığını, Türkiye'nin her yerinden müşterileri olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıSamsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardındanBeşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandıFETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
hamsi lavanta Samsun Alaçam Karadeniz sabun

Samsun Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
12:36
İkindi
16:08
Akşam
18:56
Yatsı
20:18

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Salı

Meydan Eczanesi
Ilkadim
Aziz Eczanesi
Ilkadim
Alper Eczanesi
Canik
Amasya Eczanesi
Atakum
Atakum Park Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.