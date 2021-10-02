Hamsik orta sahadan attı, hakem iptal etti!

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin 70. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı.

Orta sahada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışıyla topu Marek Hamsik'in önüne bıraktı. Orta saha çizgisinden topa tek vuruş yapan Slovak oyuncu, ağlara gönderdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole sevinirken hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü iptal etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular iptal kararına uzun süre itiraz etti.

Mücadele daha sonra Tugay Kaan Numanoğlu'nun Kayserispor kalecisi Lung'un aut atışı yapmasını istedi.

HAMSİK'İN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İşte IFAB’ın geçerli olan ‘Futbol Oyun Kuralları’ kitabı 8’inci maddesinde yer alan ifadeler:

“Oyunun ve uzatmanın her iki yarısını başlatmak ve gol atıldıktan sonra oyunu tekrar başlatmak için başlama vuruşu yapılır. Serbest vuruş (direkt veya endirekt), penaltı vuruşu, taç atışı, kale vuruşu ve köşe vuruşu diğer oyunu tekrar başlatma yöntemleridir. (Bkz. Kural 13-17). Hakem oyunu durdurduğunda ve kurallar, yukarıda belirtilen tekrar başlatma şekillerinden birisinin kullanılmasını gerektirmediğinde oyun hakem atışı ile tekrar başlatılır.

Top oyun dışı iken bir ihlal gerçekleştiğinde, bu durum oyunun tekrardan nasıl başlatılacağını değiştirmez.

HAKEM ATIŞI KURALI

Eğer hakem atışında top, en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun aşağıdaki şekilde tekrar başlar: