Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor

Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı’nın, deneyimli teknik adamla uzun vadeli düşüncelerinin olduğunu açıklamasına karşın Hamza Hamzaoğlu’nun, Antalyaspor’da çalışmaktan mutlu olduğu, ancak kulüp içerisinde yaşanan mali sorun sebebiyle gelecek sezon takımda kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Hamzaoğlu, mali anlamda son yılların en kötü dönemini yaşayan Antalyaspor’da istediği kadroyu kurabileceğine inanmadığı ve bu sebeple Alanyaspor’a karşı son maçına çıkabileceği gelen haberler arasında yer aldı.
Hafta içerisinde konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, “Yönetimimizle birlikte konuşacağız. Hedeflerimiz, her şeyimiz örtüşürse tabii ki burayı sevdik. Her şey iyi ve olumlu bir şekilde gelişirse burada devam etmek isteriz” diyerek, Kırmızı-Beyazlı kulüple olan mali anlamdaki fikir ayrılıklarının sinyalini vermişti.
Emre Güral’ın kalmasını istiyor
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kalması halinde Emre Güral’la sözleşme yenilenmesini istediği de gelen haberler arasında yer aldı. Bu sezon 24 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise gol atma başarısı gösterememişti.
(AJANSSPOR)
Dünya bu transferi konuşacak
Tam bir fenomen
Dick Advocaat geri dönüyor
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman kararı
Ertaç Özbir'den transfer açıklaması: Menajerim Fenerbahçe'yle görüştü!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçında VAR ile penaltı verildi
İbrahim Üzülmez: Beşiktaş gel derse hazırım
Bayern Münih, Robben ve Rafinha ile yeni sözleşme imzaladı!
Mustafa Cengiz: Avrupa kupalarına katılma cezası almayacağız
Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder açıklaması
Beşiktaş, Nuri Şahin'i transfer ediyor!
Beşiktaş'ın ilk transferi Musa Barrow
Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!
Burak Yılmaz: Hiçbir takımla anlaşmadım
Sosyal medyada büyük ilgi görüyor
Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi
Tayfun Korkut ve öğrencileri kulüp personeline 200 bin euro bağış yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum