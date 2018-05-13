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Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 13.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Antalyaspor’da devre arasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Hamza Hamzaoğlu’nun gelecek sezon takımın başında kalmak konusunda henüz ikna olmadığı öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'dan ayrılıyor

Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı’nın, deneyimli teknik adamla uzun vadeli düşüncelerinin olduğunu açıklamasına karşın Hamza Hamzaoğlu’nun, Antalyaspor’da çalışmaktan mutlu olduğu, ancak kulüp içerisinde yaşanan mali sorun sebebiyle gelecek sezon takımda kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Hamzaoğlu, mali anlamda son yılların en kötü dönemini yaşayan Antalyaspor’da istediği kadroyu kurabileceğine inanmadığı ve bu sebeple Alanyaspor’a karşı son maçına çıkabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

Hafta içerisinde konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, “Yönetimimizle birlikte konuşacağız. Hedeflerimiz, her şeyimiz örtüşürse tabii ki burayı sevdik. Her şey iyi ve olumlu bir şekilde gelişirse burada devam etmek isteriz” diyerek, Kırmızı-Beyazlı kulüple olan mali anlamdaki fikir ayrılıklarının sinyalini vermişti.

Emre Güral’ın kalmasını istiyor

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kalması halinde Emre Güral’la sözleşme yenilenmesini istediği de gelen haberler arasında yer aldı. Bu sezon 24 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise gol atma başarısı gösterememişti.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
hamza hamzaoğlu Antalyaspor Spor Toto Süper Lig

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