Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor'un başına geçecek

Çaykur Rizespor’da Antalya yenilgisi sonrası istifası istenen İbrahim Üzülmez’le bugün masaya oturacak olan yönetim genç hocayla yollarını resmen ayıracak. Takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Karadeniz ekibinde gündeme Aykut Kocaman, Mustafa Denizli ve Okan Buruk isimleri gündeme gelmişti. Kocaman’dan ret yanıtı alan; Denizli ve Buruk’la anlaşamayan Yeşil-Mavililer son kararını verdi: Hamza Hamzaoğlu...

Son olarak Antalyaspor’da çalışan ve takımı ligde tutan Hamzaoğlu ile yönetimin yarın bir araya gelip şartları masaya yatıracağı bildirildi. Daha önce Rize’de Safet Susic’in ekibind yer alan Hamzaoğlu’nun yeniden Rize’de çalışmaya çok sıcak baktığı ifade edilirken Rizeli futbolseverler de Hamzaoğlu için sosyal medyada olumlu mesajlar paylaşıyor.

BURSA'YA TAM KADRO

Çalışmalarını altyapı sorumlusu Mehmet Ali Karaca yönetiminde sürdüren Çaykur Rizespor çarşamba günü yeni hocasıyla ilk idmanına çıkmak istiyor. Bursaspor’u konuk edecek olan Rizespor’da hazırlıklar tam kadro devam ediyor. (FANATİK)

