Hamza Hamzaoğlu: Daha iyisini yapabiliriz

Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göreve gelmelerinin ardından başkent ekibinin çıkışa geçmesiyle ilgili Hamzaoğlu, "3 maçta 7 puan bizim için iyi oldu. En azından hazırlıklarımızı daha güvenli şekilde yapıyoruz. Tabii hala istediğimiz seviyede değiliz. Takımın potansiyeli daha iyi. Daha iyisini yapabiliriz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda oyun olarak daha iyi şeyler sunabiliriz, fiziksel anlamda da saha içinde daha dirençli olabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Lig her geçen hafta daha da zorlaşacak" diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zorluklara karşı hazırlıklı olmak durumundayız. İyi çalışıyoruz, tüm oyuncularım bütün konsantrasyonlarıyla sahadalar. Antrenmanları da ciddi bir şekilde yapıyoruz. Maçlarda da bizim oyun anlayışımızı aktarıyoruz, sahada da uygulamaya çalışıyorlar. Büyük kısmında da başarılı olduk. Yapamadığımız şeyleri de bundan sonraki maçlarda yapmaya gayret edeceğiz. Oyunumuzu kesinlikle daha da geliştirmeliyiz. Oyundan çok memnun değilim. Ancak geldiğimiz günle bugün arasındaki gelişimden memnunum. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışmalarımız aynı şekilde. Bundan memnunum fakat şu anda tam istediğimiz oyunu oynuyor muyuz derseniz, zaman zaman bunu ortaya koyuyoruz ama 90 dakikaya henüz yaymış değiliz."