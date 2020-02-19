Hamza Hamzaoğlu: Derbiden iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız

Hamza Hamzaoğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün son maçlarını kazandığına işaret eden Hamzaoğlu, "Ankara için önemli bir maç. İki takım da maça moralli girecek. İki takım da formda" dedi.

"İYİ BİR SONUÇLA AYRILMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

MKE Ankaragücü ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ı Fenerbahçe galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "İki takım açısından da önemli bir karşılaşma. Alanyaspor karşılaşmasından sonra bu maçtan da iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. İnşallah, istediğimiz şeyleri sahaya yansıtırız" diye konuştu.

"SONUCA ULAŞMAYA GAYRET EDECEĞİZ"

Hamzaoğlu, "Çok etkili bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle savunma arkası koşularını iyi yapan oyunculara sahipler. Bunu da oyun anlayışı olarak benimseyen bir takım. Onlara o fırsatları vermemeye gayret edeceğiz. Biz de iyi oyun oynayıp sonuca ulaşmaya gayret edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"SEFA YILMAZ 1.5-2 AY YOK"

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Sefa Yılmaz geçen maçta bileğinden sakatlandı. Bağlarında yırtık oluştu, onu 1,5-2 ay aramızda göremeyeceğiz. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Stancu'nun golle dönmesi ise sevindirici. Sio formunu yavaş yavaş yakalamaya başladı. Ayite'nin de sakatlığı vardı, onun durumuna da hafta sonuna kadar bakacağız."