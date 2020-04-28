Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'da haksızlığa uğradım

2014-15 sezonunda Galatasaray'da 3 kupa zaferi yaşayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'a açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'DA KÜÇÜMSEDİLER

Gençlerbirliği'nin hocası Hamzaoğlu, o günlerde camia içinde yaşadıklarını şöyle özetledi: "Küçümsemeye çalıştılar ama biz, neler yaptığımızı biliyoruz. Galatasaray'da çok güzel 1 yıl geçirdik ama haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum kesinlikle. Yeniden büyük takım çalıştıracağıma inanıyorum."

"ÇOCUKKEN FENERBAHÇELİYDİM"

Galatasaray'da çalışırken çocukken Fenerbahçeli olduğunu açıklayan Hamzaoğlu bu konuda "Yine sorarsanız yine söylerim. Ben bildiğim doğruları söylemekten asla vazgeçmem. Doğru yolda yürümek istiyorum" ifadesini kullandı. 50 yaşındaki hoca, "Zor dönemdeyiz. Ailemizi ve oyuncularımızı eve hapsettik. Virüs, Galatasaray ve Fenerbahçe dinlemiyor. Birbirimize düşman değiliz. Aynı dünyanın insanlarıyız. Sadece kendimizden değil herkesten mesul ve sorumluyuz" dedi.

AYNI ŞEHİR OLABİLİR

Hamzaoğlu, liglerin ne zaman başlayacağı konusunu ise şöyle değerlendirdi: "Öncelikle bu virüs tamamen bitmeden liglerin başlamasından yana değilim. Bazen hayatlara uzaktan baktığınızda çok önemli olmayabilir fakat bu hayat sizin hayatınız ise çok önemli. O yüzden hiç kimseyi riske edemeyiz. Aynı şehirde oynamak belki bir çözüm olabilir. Herkes kendi izole ortamında, kendi tedbirlerini alarak bu süreci geçebilir. Liglerin tescil edilmesi en son seçenek olmalı.