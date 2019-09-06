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Hamza Hamzaoğlu göreve hazır ancak Fatih Terim'den teklif yok

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu'nu teknik ekibine dahil etmek istediği iddia edilmişti. Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'da görev almaya sıcak baktığı ancak Terim'den kendisine bir teklif gelmediği öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu göreve hazır ancak Fatih Terim'den teklif yok

PFDK tarafından 4 maç ceza alan Fatih Terim, ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da yedek kulübesinde olmayacak olması nedeniyle harekete geçti.

Terim'in saat 16:00 da A Milli Takım'dan da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu ile yardımcı antrenör olması konusunda görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Fatih Terim’den Hamza Hamzaoğlu’na ulaşan teklifin olmadığı ancak teklif gelmesi durumunda Hamzaoğlu’nun olumlu cevap vereceği öğrenildi.

3 KUPA KAZANMIŞTI
2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile 3 kupa sevinci yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih terim hamza hamzaoğlu Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kesinlikle gelmeli,faydası olur
ersun yanal'in bir ömur yapamadiğini hamza hoca bir sezon da fark atti :)
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