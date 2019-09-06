Hamza Hamzaoğlu göreve hazır ancak Fatih Terim'den teklif yok

PFDK tarafından 4 maç ceza alan Fatih Terim, ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da yedek kulübesinde olmayacak olması nedeniyle harekete geçti.

Terim'in saat 16:00 da A Milli Takım'dan da yardımcılığını yapan Hamza Hamzaoğlu ile yardımcı antrenör olması konusunda görüşme gerçekleştireceği iddia edilmişti.

Ajansspor’da yer alan habere göre; Fatih Terim’den Hamza Hamzaoğlu’na ulaşan teklifin olmadığı ancak teklif gelmesi durumunda Hamzaoğlu’nun olumlu cevap vereceği öğrenildi.

3 KUPA KAZANMIŞTI

2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile 3 kupa sevinci yaşamıştı.

