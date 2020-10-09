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Hamza Hamzaoğlu: Hedeflerimize taşıyacak kadroyu kurduk

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Süper Lig’de verilen milli arayı güç depolayarak geçiren Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yapılan transferlerle ilgili, "Bizi hedeflerimize taşıyacak kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Hedeflerimize taşıyacak kadroyu kurduk

Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da, altyapıdan gelen futbolcularla birlikte dayanaklık testleri de gerçekleştiriliyor. Milli takım maçları nedeniyle ülkelerinde olan Cueva, Youssuf, İssam, Lukoki ve Hadebe’nin dışında takımda eksik bulunmadığı belirtildi.
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, milli aradan da istifade ederek oyuncuların seviyesini görme ve dayanaklıklarını test etme fırsatı da bulduklarını söyledi.

Bu haftayı böyle geçireceklerini ve önümüzdeki hafta itibariyle de Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Hamzaoğlu, "İlk 3 haftaya göre daha iyiyiz. Eksiklerimizi tamamladık. Transfer dönemi de kapandı, herkeste artık rahat etti. Şu anda çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz. Milli takımda olan oyuncularımız var, onlar da maçlarını bitirdikten sonra katılacaklar. Çok kısa bir süre sonrada Konya maçına çıkacağız. Altyapıdan 6 genç kardeşimizi takıma aldık. Hem onların durumunu görmek hem de A Takımın havasını biraz solumalarını amaçlayarak aramıza aldık ve antrenmanlarımızı bu şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KADRODAKİ İSİMLER DEĞİL, BURADAKİ UYUMU"

Transfer döneminin istediği yönde gerçekleşip, gerçekleşmediğinin sorusuna da cevap veren başarılı teknik adam, "Şu anda bizi hedeflerimize taşıyabilecek bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. İyi bir takım olduk. Bizim için önemli olan kadrodaki isimler değil, bu isimlerin buradaki uyumu, takım oyuncusu olup olmadıkları, bu takım için fedakârlık yapıp yapamayacakları ki şuana kadar şükürler olsun gördüğümüz hem yerli hem de yabancı arkadaşlarımızın hepsi bu takım için mücadeleye hazır durumdalar. Birbirleriyle gayet uyumlu çalışıyorlar, uyumlu ilişkiler kuruyorlar. İnşallah maçlar, sonuçlarda bize yardımcı olursa kısa sürede toparlanıp, iyi yerlere doğru yürüyebiliriz" diye cevap verdi.

Hamzaoğlu, milli maç arasından sonra Süper Lig maçlarında önce stat localarına ardından da tribün kapasitesinin yüzde 10’u kadar seyirci alınmasının ön görülmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Kaç aydır taraftarsız oynuyoruz. Artık aslında alıştık da ama alışmak doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Fakat tadı tuzu olmuyor. Onların mutlaka itici bir gücü oluyor. Maçların temposuna etkisi oluyor. Çünkü taraftarlı maçlar daha tempolu geçiyor. Sahaya onların heyecanı da yansıyor. Önemli olan bir an önce sağlıklı bir ortama kavuşup, ondan sonra taraftara açmak. İnşallah bir an öncede bu sağlıklı ortamı yakalar ve yeniden maçlarımızı taraftarlarımızla oynamaya başlarız."

(İHA)

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