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Hamza Hamzaoğlu: Net skorla iyi bir galibiyet aldık

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.12.2020 08:45 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir oyundu, keyifli bir akşam. Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık. Kolay değil deplasmanda bu oyunu oynamak" diye konuştu.

Hamza Hamzaoğlu: Net skorla iyi bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Belki tarih sayfalarında ileride baktığımızda bugünü keyifle hatırlayacağız. Ama yolumuza da devam etmemiz gerekiyor. Bu maç asla bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyundu, keyifli bir akşam. Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık. Kolay değil deplasmanda bu oyunu oynamak. Bugün ihtiyacımız olan sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa oyuncularım her şeyi uyguladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe’ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe’yi şöyle yenersiniz gibi şeyler söylemek hoş değil. Öyle bir şifre vermek haddime değil. Biz rakipleri analiz ederken zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe üzerinden değil bence bizim takımımızın oyunu üzerinden bu galibiyete bakarsak bu da önemli bir şey. Biz bugün iyi durduk sahada" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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