Hamza Hamzaoğlu: Savunmada bariz hatalar yaptık

Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün aslında oyunun tamamına baktığımızda oynamamız gerektiği şekilde oynadık. Kalemizden uzakta pozisyonlar arayarak oynadık. Fakat bariz hatalar yaptık savunmada. Bu hatalardan dolayı da rakip pozisyonları golle sonuçlandırdı. Erken gol yememize rağmen 1-1’i yakaladık. Fakat bu direnci götüremedik. İkinci golde Fabricio sarı kart görünce biraz çekimser kaldı orta sahada. Rakip de defans arkası paslarda golü buldu. Oyuncularımı da tebrik ediyorum, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar fakat bu yetmedi" şeklinde konuştu.

Fikstürde Fenerbahçe’yi takip etmelerinin kendilerini nasıl etkilediğinin sorulması üzerine ise Hamzaoğlu, "Zaman zaman avantaj da olabilir dezavantaj da olabilir. Fenerbahçe ile oynayan kulüpler o maçta takılırsa belki bize konsantre olmakta zorlanıyordur. Fenerbahçe’nin yendiği takım bizi yenmek zorunda olduğunu da hissedebilir. Fikstürde sonuçta herkes bir birinin arkasından oynuyor" diye konuştu.

(İHA)

