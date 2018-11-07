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Hamza Hamzaoğlu Sivasspor'un başına geçiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.11.2018 07:46 | Son Güncelleme

Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması sonrasında takımın başına geçebilecek çalıştırıcı belli olmak üzere. Kırmızı beyazlılar Galatasaray ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile prensipte el sıkıştı.

Hamza Hamzaoğlu Sivasspor'un başına geçiyor

Son olarak Antalyaspor'da çalışan Hamza Hamzaoğlu, Sivasspor'un başına geçmek üzere. Başarılı teknik adam, Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra kırmızı beyazlı ekiple görüşmelerde bulunmuştu.

Şu anda hiçbir takım çalıştırmayan Hamzaoğlu'nun Süper Lig'de yeniden bir takımın başına geçmek istediği ve Sivasspor'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da "Hamza Hamzaoğlu’nun Sivasspor’la anlaştığı bildiriliyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan da "Hamza Hamzaoğlu’nun Sivasspor’la anlaştığı bildiriliyor" ifadelerini kullandı. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada 18 takımın 6'sı (Fenerbahçe, Kasımpaşa, Akhisar, Erzurum, Rize ve Sivas) teknik direktör değişikliği yaşadı.

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Sivasspor hamza hamzaoğlu Spor Toto Süper Lig Tamer Tuna

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