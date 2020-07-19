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Hande Ataizi'ne bir bakan bir daha baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Ataizi, sezonu oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte Bodrum'da açtı. Önceki gün plajda görüntülenen Ataizi, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Hande Ataizi'ne bir bakan bir daha baktı

Hande Ataizi, Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon'un yaklaşık 9 ay önce geniz eti ameliyatı olduğunu ancak oğlunun kulağındaki tüp düşmeyince geçtiğimiz hafta ufak bir operasyon geçirdiğini söylemişti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Doktordan izin alır almaz, tatile gideceğiz” diyen Ataizi, onayı alınca soluğu Bodrum'da aldı.

46 yaşındaki Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Yalıkavak'ta bir plajda objektiflere takıldı. Fit vücuduyla dikkat çeken Ataizi'ne bir bakan bir daha baktı.

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Oğlunu denize sokmayıp plajda oynatan oyuncu, bir ara telefonu görüşmesi yaptı.

Güneşin keyfini çıkaran oyuncu, daha sonra Aydoğdu ile denize girdi.

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