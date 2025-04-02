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Aybüke Pusat'ın ardından TRT'de flaş gelişme! Boran Kuzum da yeni projesinden çıkarıldı

Üniversite öğrencilerinin başlattığı 2 Nisan'daki ekonomik boykota destek verdiği için Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum da TRT'nin dijital platformundaki projeden çıkarıldı.

Aybüke Pusat'ın ardından TRT'de flaş gelişme! Boran Kuzum da yeni projesinden çıkarıldı
Jale Uslu

Üniversiteliler sosyal medyada yaptıkları çağrıda “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek ve 2 Nisan’da boykot kaararı almıştı. TRT'nin dizisi Teşkilat'ta rol alan Aybüke Pusat da bu boykot çağrısına destek vermişti. Pusat, daha sonra TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahit Sobacı'nın yaptığı açıklamayla Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

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BORAN KUZUM DA TABİİ PROJESİNDEN ÇIKARILDI!

Aybüke Pusat'ın ardından da ise TRT cephesinden yeni bir gelişme daha geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT’nin dijital platformu "tabii" için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” kendisiyle çalışamayacakları iletildi.

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“Bir Ruh Macerası” dizisi Türk sinemasının ilk kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hikâyesini ele alıyor. Yapımcılığını Harmonie Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Nail Doğan’ın yapacağı 10 bölümlük dizide Boran Kuzum, Şasa’nın ilk eşi, efsane yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırmaya hazırlanıyordu. Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy’un rol alacağı dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

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Kuzum, boykot çağrısına destek veren TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a da “Canım, güzel insan” notuyla yaptığı paylaşımla destek vermişti.

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Boran Kuzum
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