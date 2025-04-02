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Aybüke Pusat'ın kovulması sonrasında Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinden kovulması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a "Sen de diziden ayrıl!" mesajları gelince yakışıklı oyuncu şaşırtan bir hamle de bulunarak tepki çekti.

Aybüke Pusat'ın kovulması sonrasında Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti
Kubra Akalın

MAGAZİN DETAY- TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat 2 Nisan boykotuna destek verince olanlar oldu. TRT oyuncuya tepki göstererek başrol olmasına rağmen oyuncuyu apar topar diziden gönderdi.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden kovulması sosyal medyayı ve oyuncuları ayağa kaldırdı. Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'a da Pusat fanları mesaj yağdırdı.

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"DESTEK OLMALISIN"

Aybüke Pusat'ın işinden olması sonrasında Sarıtaş'ın tüm paylaşımlarına "Destek ol", "Gerekirse sen de ayrıl", "Sessiz kalman doğru değil", "Aybüke'ye destek çıkmak zorundasın" yorumları yağdı.

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Tolga Sarıtaş ise bu yorumlar karşısında sessizliğini korurken şaşırtan bir hamlede bulundu. Tolga Sarıtaş yağan yorumlar sonrası sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumları kısıtladı.

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Tolga Sarıtaş'ın bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Teşkilat'ın yıldızına pek çok tepki vardı. Öte yandan fanları ise Sarıtaş'ı destekleyen mesajlar attı.

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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