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  4. Hande Ataizi'ye tokat atmıştı... Sevda Demirel'i bir de şimdi görün, kaslarını sergiledi

Hande Ataizi'ye tokat atmıştı... Sevda Demirel'i bir de şimdi görün, kaslarını sergiledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 08:54
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Yüzündeki ve vücudundaki dolguları çıkaran Sevda Demirel o dönem çok gündem olmuştu. Silikonlarını canlı yayında gösteren bir dönemin ünlü ismi son haliyle dikkat çekti. Sevda Demirel kas şov yaptı.

Hande Ataizi'ye tokat atmıştı... Sevda Demirel'i bir de şimdi görün, kaslarını sergiledi

2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programın 37'nci bölümünde Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel gözlerden uzak bir hayat yaşasa da sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Göğüsünden çıkan silikonların fotoğrafını paylaşarak da daha önce gündeme gelen Sevda Demirel yıllara meydan okuyor.

Kendini spora veren Demirel sosyal medyada kas şov yaptı. 51 yaşındaki ünlü isim o hallerini sosyal medyadan paylaştı.

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Sevda Demirel'in son görünümüne takipçilerinden beğeni gecikmedi.

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Sevda Demirel Hande Ataizi yaşında
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