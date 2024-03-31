Hande Ataizi'ye tokat atmıştı... Sevda Demirel'i bir de şimdi görün, kaslarını sergiledi

2001-2002 yılları arasında yayınlanan 'İki Kere Kiki' adlı programın 37'nci bölümünde Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile hafızalarda yer edinen Sevda Demirel gözlerden uzak bir hayat yaşasa da sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Göğüsünden çıkan silikonların fotoğrafını paylaşarak da daha önce gündeme gelen Sevda Demirel yıllara meydan okuyor.

Kendini spora veren Demirel sosyal medyada kas şov yaptı. 51 yaşındaki ünlü isim o hallerini sosyal medyadan paylaştı.

Sevda Demirel'in son görünümüne takipçilerinden beğeni gecikmedi.





