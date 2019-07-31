Hande Baladın: Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Hande Baladın, A Millilerin Çin'de oynayacağı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlarda mücadele etmeyi çok istediklerini söyleyen Hande Baladın, olimpiyatların önemine vurgu yaparak, "Olimpiyatlara tabi ki de gitmeyi çok istiyoruz. Her sporcunun olmak istediği bir yer orası. Oynayabileceğimiz en yüksek seviyedeki maçları olimpiyatlarda oynuyoruz. Biz de kampın başından beri bu hayalle birlikte çalışıyoruz. Şimdi artık çok yaklaştık ve güzel bir kamp dönemi geçirdik. Oraya gidip elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇİN MAÇI HEM BİZİM HEM DE ONLAR İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE"

Millilerin de yer aldığı 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele edecek olan ev sahibi Çin hakkında konuşan Baladın, "Çin, şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri. Çok iyi bir kadroya sahipler. Mücadeleci ve hücum gücü yüksek bir takım ancak bizim takımımızın da enerjisi çok yüksek. Genç ve hiçbir zaman pes etmeyen bir takımız. Çin'e karşı önceden kazandığımız ve kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maç hem bizim hem de onlar için bir final maçı gibi gözüküyor. Tabii ki diğer iki maç da çok önemli ama biz kendi oyunumuzu iyi oynarsak ve enerjimizi yüksek tutarsak üstesinden gelebiliriz" açıklamasında bulundu.