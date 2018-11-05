Hande Doğandemir 'Arkadaşız' dediği gizemli erkekle dudak dudağa görüntülendi

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Erkek arkadaşıyla Bebek'teki eğlence mekanından çıkarken gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Doğandemir, muhabirlerin sorularını "Arkadaşız" diyerek geçiştirdi.
"ARKADAŞIZ" DEDİKTEN SONRA ÖPÜŞTÜ
Milliyet'in haberine göre, Doğandemir ve gizemli erkek arkadaşı daha sonra takside öpüştü. Basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Doğandemir, Arnavutköy'deki evine gitti.
HANDE'NİN EVİNE GİTTİ
Gizemli arkadaşı ise oyuncundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı eve girdi. Doğandemir'in sevgilisi, soruları cevapsız bıraktı.
Hande Doğandemir, uzun bir süre oyuncu Mert Fırat'la sevgili olmuş, evlilik haberi beklerken ayrılmışlardı. Fırat ayrılıktan kısa bir süre sonra sosyetik güzel İdil Fırat'ladünya evine girdi.
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