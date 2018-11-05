MAGAZİN

Hande Doğandemir 'Arkadaşız' dediği gizemli erkekle dudak dudağa görüntülendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam 'Arkadaşız' dediği erkek arkadaşıyla takside öpüşürken görüntülendi.

Hande Doğandemir 'Arkadaşız' dediği gizemli erkekle dudak dudağa görüntülendi

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi. Erkek arkadaşıyla Bebek'teki eğlence mekanından çıkarken gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Doğandemir, muhabirlerin sorularını "Arkadaşız" diyerek geçiştirdi.

"ARKADAŞIZ" DEDİKTEN SONRA ÖPÜŞTÜ

Milliyet'in haberine göre, Doğandemir ve gizemli erkek arkadaşı daha sonra takside öpüştü. Basın mensuplarının takip ettiğini fark eden Doğandemir, Arnavutköy'deki evine gitti.

HANDE'NİN EVİNE GİTTİ

Gizemli arkadaşı ise oyuncundan yaklaşık 15 dakika sonra aynı eve girdi. Doğandemir'in sevgilisi, soruları cevapsız bıraktı.

Hande Doğandemir, uzun bir süre oyuncu Mert Fırat'la sevgili olmuş, evlilik haberi beklerken ayrılmışlardı. Fırat ayrılıktan kısa bir süre sonra sosyetik güzel İdil Fırat'ladünya evine girdi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
arkadaş arkadaş ile opüşemezmi ? özel hayat arkadaş memleket kim kime kim duma boş haber bunlar takilmayin
Bulamadık şöyle bir ARKADAŞ...
bizde ülke olarak habdenin kimi öpeceğine kenetlenmiştik hande öptü faizler düştü dolar diplerde
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