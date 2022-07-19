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Hande Doğandemir'den derin göğüs dekolteli asansör paylaşımı! Siyahlar içinde paylaştı

19.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı gibi pek çok dizide rol alan Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandırmıştı. Oyunculuk performansının yanında öze hayatıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez derin göğüs dekolteli asansör pozuyla sosyal medyada olay oldu.

Hande Doğandemir'den derin göğüs dekolteli asansör paylaşımı! Siyahlar içinde paylaştı

Son olarak Star TV'de ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine hayat veren Hande Doğandemir, oyunculuğu haricinde özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Onur Tuna ile ismi anılan ünlü isim, sosyal medya hesabını da oldukça aktif olarak kullanıyor.

HANDE DOĞANDEMİR'İN DEKOLTELİ ASANSÖR PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başlayan ve sonra oyunculuğa başlamış olan Doğandemir, ilk kez Keskin Bıçak ve Kahramanlar dizileriyle sektöre adım atmıştı.

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Oyunculukla beraber TRT'de sunuculuk da yapan isim Güneşi Beklerken dizisinde liseli atletizm sporcusu Zeynep rolüyle başrolde yer alarak şöhretini büyütmüştü.

Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandıran Doğandemir, bu kez derin göğüs dekolteli asansör paylaşımıyla olay oldu.

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Asansörde çekildiği siyah takımlı fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde siyah bikinisiyle ayna önünde poz vermiş ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

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İşte Hande Doğandemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Hande Doğandemir
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