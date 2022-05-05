Hande Doğandemir'den sütyenli poz! "Melek gibi"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Hande Doğandemir sütyeniyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, Doğandemir'in o pozuna sessiz kalmadı.

HANDE DOĞANDEMİR'DEN SÜTYENLİ POZ

Hande Doğandemir, 8 Aralık 2021'de ilk bölümü yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde başrol olarak yer almıştı. Ancak dizi, 8 bölüm sonra 2 Şubat 2022'de ekranlara veda etmişti.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu beyaz sütyeni ve mini şortuyla paylaşım yaptı.

Doğandemir'in takipçileri o pozu çok beğendi. Bazıları, "Melek gibi", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar düştü.

"CARDİ B BANA TAKTI"

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Hatice Turhan Sultan rolüne hayat veren Hande Doğandemir, dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin radarına girdi.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin takipçisi çıkan Cardi B, Hande Doğandemir'i hedef almıştı.

"'ALLAH BELANI VERSİN' FALAN DEMİŞ"

Konuyla ilgili konuşan Doğandemir, “Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim.” demişti.





