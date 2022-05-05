MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Doğandemir'den sütyenli poz! "Melek gibi"

Hande Doğandemir'den sütyenli poz! "Melek gibi"

05.05.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki oyuncu Hande Doğandemir, Güneşi Beklerken dizisinde hayat verdiği Zeynep Yılmaz rolü ile akıllara kazındı. Annemizi Saklarken dizisi ile ekranlarda yeniden yerini alan ancak bu diziden umduğunu bulamayan Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz! "Melek gibi"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Hande Doğandemir sütyeniyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Takipçileri, Doğandemir'in o pozuna sessiz kalmadı.

HANDE DOĞANDEMİR'DEN SÜTYENLİ POZ

Hande Doğandemir, 8 Aralık 2021'de ilk bölümü yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde başrol olarak yer almıştı. Ancak dizi, 8 bölüm sonra 2 Şubat 2022'de ekranlara veda etmişti.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu beyaz sütyeni ve mini şortuyla paylaşım yaptı.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

Doğandemir'in takipçileri o pozu çok beğendi. Bazıları, "Melek gibi", "Alev aldı buralar" gibi yorumlar düştü.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

"CARDİ B BANA TAKTI"

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Hatice Turhan Sultan rolüne hayat veren Hande Doğandemir, dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin radarına girdi.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin takipçisi çıkan Cardi B, Hande Doğandemir'i hedef almıştı.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

"'ALLAH BELANI VERSİN' FALAN DEMİŞ"

Konuyla ilgili konuşan Doğandemir, “Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem’i ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet! Linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardi’ciğim, n’oluyor ya’ dedim.” demişti.

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

Hande Doğandemir'den sütyenli poz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladıBella Hadid derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı
Eski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgelediEski eşinin Elon Musk'la üçlü ilişkisini belgeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz
Anahtar Kelimeler:
Cardi b Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

Abramovich, Chelsea'nin kapanmasına sebep oluyor! Büyük olay...

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

DSÖ korkutan gelişmeyi duyurdu! "Sebebi bu"

Sadece ucunu kapattı! Gören bir daha baktı

Sadece ucunu kapattı! Gören bir daha baktı

İlginizi Çekebilir

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.