Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! "Sana bayılıyorum"

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, başrolünü Kutsi ile paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinden umduğunu bulamamıştı. Dizi, 8. bölümde ekranlara veda etmişti. Sevilen oyuncu Doğandemir cesur pozuyla büyüledi.

HANDE DOĞANDEMİR GÖĞÜZ DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

36 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Doğandemir ekranların aranan simalarından biri oldu.

Sosyal medyada da aktif olan Doğandemir, dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Doğandemir'in o pozuna, "Sana bayılıyorum", "Çiçek gibi" yorumları geldi.

Hande Doğandemir cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Saçlarını bir dönem kısa kullanan ünlü oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur.

Sonrasında imaj değiştiren ünlü oyuncu, "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her projede öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik." ifadelerini kullanmıştı.





