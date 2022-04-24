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Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! "Sana bayılıyorum"

24.04.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Her Şey Aşktan gibi projelerde yer alan Hande Doğandemir güzelliğiyle büyüledi. Ekranların tanınan simalarından biri olan Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı! "Sana bayılıyorum"

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, başrolünü Kutsi ile paylaştığı Annemizi Saklarken dizisinden umduğunu bulamamıştı. Dizi, 8. bölümde ekranlara veda etmişti. Sevilen oyuncu Doğandemir cesur pozuyla büyüledi.

HANDE DOĞANDEMİR GÖĞÜZ DEKOLTESİYLE INSTAGRAM'I SALLADI

36 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Doğandemir ekranların aranan simalarından biri oldu.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Sosyal medyada da aktif olan Doğandemir, dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Doğandemir'in o pozuna, "Sana bayılıyorum", "Çiçek gibi" yorumları geldi.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Hande Doğandemir cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Saçlarını bir dönem kısa kullanan ünlü oyuncu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Sonrasında imaj değiştiren ünlü oyuncu, "Uzun süre, uzun saç kullanınca ve her projede öyle görününce bir imaj değişikliği yapmaya karar verdim. Benim için cesaret isteyen bir karardı ama yaptım bir delilik." ifadelerini kullanmıştı.

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı!

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Instagram Hande Doğandemir
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