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Hande Doğandemir ikinci kez ehliyetini kaptırdı!

10.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce alkollü içecek içip araba kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulan Hande Doğandemir, aynı hatayı bir kere daha yaptı. 2 yıl boyunca araç kullanamayacak.

Hande Doğandemir ikinci kez ehliyetini kaptırdı!

Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Daha önce de araç kullanırken alkollü yakalanan ünlü oyuncunun 6 ay süreyle ehliyetine el konulmuştu. Aynı suçu 5 yıl süreyle işlememesi gerekiyordu. Ancak ünlü oyuncu kurala uymadı.

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tv100'de yer alan haberine göre; Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Güzel oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak. Daha önce de alkollü yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu. Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.

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