Hande Doğandemir ikinci kez ehliyetini kaptırdı!

Hande Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Daha önce de araç kullanırken alkollü yakalanan ünlü oyuncunun 6 ay süreyle ehliyetine el konulmuştu. Aynı suçu 5 yıl süreyle işlememesi gerekiyordu. Ancak ünlü oyuncu kurala uymadı.

tv100'de yer alan haberine göre; Hande Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konuldu. Güzel oyuncu 2 yıl boyunca araç kullanamayacak. Daha önce de alkollü yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu. Ancak Doğandemir, 28 Kasım'da Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncunun ehliyetine 2 yıl boyunca el konuldu.





