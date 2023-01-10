Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

Son dönemlerde reytinglerde hayal kırıklığı yaşayan Hande Doğandemir, 49 filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan yıldız, dekolteli paylaşımıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu paylaşımına ''Şöyle güneşe bakarken denizden gelen bir esinti ve buzları erimiş bir bardak beliriyor anında; aklıma tek bir soru geliyor; aynı gökyüzü altında olmak çok güzel değil mi?'' notunu düştü.

Hande Doğandemir'in güneşi selamladığı poza ''Bu ne güzellik'' ve ''Sanki bir prenses'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Üniversitede sosyoloji eğitimi alan Hande Doğandemir, medya alanında bir araştırma yapmak için setlerde çalışmıştı.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bir anda kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu.

Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Doğandemir'in şimdilerde Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi mevcut.



