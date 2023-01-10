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  4. Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

10.01.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 filmiyle ekrana dönecek olan güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündemi meşgul ediyor. Hande Doğandemir, bu defa mini büstiyerli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

Son dönemlerde reytinglerde hayal kırıklığı yaşayan Hande Doğandemir, 49 filmiyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan yıldız, dekolteli paylaşımıyla beğeni topladı.

Güzel oyuncu paylaşımına ''Şöyle güneşe bakarken denizden gelen bir esinti ve buzları erimiş bir bardak beliriyor anında; aklıma tek bir soru geliyor; aynı gökyüzü altında olmak çok güzel değil mi?'' notunu düştü.

Hande Doğandemir mini büstiyerli pozuyla hayran bıraktı! Takipçileri övmeye doyamadı

Hande Doğandemir'in güneşi selamladığı poza ''Bu ne güzellik'' ve ''Sanki bir prenses'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Hande Doğandemir mini büstiyerli pozuyla hayran bıraktı! Takipçileri övmeye doyamadı

Üniversitede sosyoloji eğitimi alan Hande Doğandemir, medya alanında bir araştırma yapmak için setlerde çalışmıştı.

Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bir anda kendisini şöhret basamaklarını tırmanırken buldu.

Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Doğandemir'in şimdilerde Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi mevcut.

Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı

Hande Doğandemir mini büstiyeriyle poz verdi! Takipçileri övmeye doyamadı


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Anahtar Kelimeler:
Hande Doğandemir sosyal medya Oyuncu

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