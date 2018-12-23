Hande Erçel annesinin yanından ayrılmıyor

TRT 1’in yeni dizisi 'Halka' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Erçel, her gün çekim biter bitmez soluğu hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel’in yanında alıyor.

Erçel, Nişantaşı’ndaki bir hastanede yatan annesinin yanından çıkarken görüntülendi. Hastaneye akşama doğru gelen oyuncu gece 1’de annesi Aylin Erçel’in yanından ayrıldı.

Muhabirlerin annesi Aylin Erçel’in sağlık durumuyla ilgili sorularına oyuncu, “İyiye gidiyor durumu inşallah daha iyi olacak” dedi.

Son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çeken Hande Erçel’in elindeki diyetisyeninin özel hazırlattığı zayıflatıcı su şaşalı dikkat çekti. (MagazinGünlüğü)

