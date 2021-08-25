Hande Erçel bikinili pozlarıyla büyüledi! 1 milyondan fazla beğeni

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, final çekimlerinin ardından tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, son olarak bikinili bir pozlarını paylaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ

Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile baş başa tatil yapıyor. Aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan ikili, pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.



Instagram'da 23,9 milyon takipçisi bulunan Erçel, havuz başındaki bikinili pozlarını ve sevgilisinin elini tuttuğu bir fotoğrafını paylaştı.



Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 1 milyonu aşkın beğeni aldı.



