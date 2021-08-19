Hande Erçel'den Instagram hamlesi! Serenay Sarıkaya yorumlarından sonra o fotoğrafları sildi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin final yapmasının ardından geçtiğimiz günlerde kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitmişti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mayokinili fotoğrafları



Kırmızı bir mayokinisi ve kot şortu ile objektif karşısında poz veren Erçel, fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşmıştı.



Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı.



Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 340 bin kişi tarafından beğenildi.



İkilinin peş peşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada "Hande, Serenay'ı 10'a katladı." yorumları yapıldı.

HANDE ERÇEL O POZLARINI SİLDİ

Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu tartışma yaratmıştı.



Bu gelişmenin ardından Hande Erçel, ses getiren fotoğraflarını kaldırdı.

YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Tatiline devam eden Hande Erçel bu defa beyaz şortuyla verdiği pozlarını paylaştı.

Erçel'in son paylaşımı da saatler içinde 2,2 milyondan fazla beğeni aldı.



