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Hande Erçel'den sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Erçel kendisiyle dalga geçen sosyal medya fenomenlerini affetmedi. Kendisi için ‘bazlama surat’ diyen Burak Altındağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hande Erçel'den sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusu

Kanal D ekranlarında yer alan 2.Sayfa programının özel haberine göre; Hande Erçel paylaştıkları eğlenceli videolarla dikkat çeken Burak Altındağ ve Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Burak Altındağ paylaşımlarından birinde Hande Erçel’in İngilizce konuştuğu videoyu ti’ye almıştı.

BAZLAMA SURAT'I UNUTMADI

Kılınç da aynı şekilde paylaşımlarında Hande Erçel’in fotoğraf ve videolarını ti’ye alıyor ve binlerce görüntülenmeye ulaşıyordu. Alp Kılınç, bir paylaşımında Hande Erçel için ‘bazlama surat’ demiş, bu lakap kısa sürede sosyal medyada olay olmuştu.

‘Bazlama’ paylaşımları güzel oyuncu için bardağı taşıran son damla oldu. Erçel’in avukatı müvekkili aleyhinde yayınlanan video ile yazıların hakaret ve kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek görüntülere erişim yasağı talep etti.

Mahkeme Burak Altındağ ve Alp Kılınç’ın yapmış olduğu paylaşımların kişilik haklarını ihlal etme kastıyla yapıldığı kanaatine vararak içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.

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